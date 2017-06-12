Митинг на Тверской
Более 600 человек задержаны на акции против коррупции
В Москве на Тверской улице проходит акция против коррупции. По оценкам корреспондента «Ведомостей», на Пушкинской собралось более 10 000 человек
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Как сообщает корреспондент «Ведомостей», к началу митинга на перекрытой части Тверской от Пушкинской площади до Охотного Ряда больше всего людей собралось на площадке фестиваля «Времена и эпохи» с боем витязей
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На Тверской полиция сдвигает ограждения, отсекая разные части толпы. Через рамки никого не пускают. Зачищают очень жестко, сообщают участники митинга
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По данным «ОВД-инфо», задержаны более 600 человек. Алексея Навального задержали еще до начала акции
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Очевидцы сообщили, что на площади распылили перечный газ.
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«ОМОН продолжает всех задерживать, валить на землю и тащить в автозаки. Только что на Пушкинской распылили газ», — написала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter
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Все выходы из метро в районе Пушкинской площади перекрыты
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Мэрия разрешила сторонникам Навального гулять по Тверской, если они не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги
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