Митинг на Тверской

Евгений Разумный / Ведомости

Как сообщает корреспондент «Ведомостей», к началу митинга на перекрытой части Тверской от Пушкинской площади до Охотного Ряда больше всего людей собралось на площадке фестиваля «Времена и эпохи» с боем витязей

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