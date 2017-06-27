Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: «Мегафон» поставил ультиматум

«Мегафон» поставил ультиматум

Компания угрожает поднять цены, если затраты на исполнение закона Яровой будут выше 1% от выручки. По нынешней оценке, этот порог будет превышен в 293 раза

В случае если затраты на исполнение закона Яровой превысят 1% от выручки «Мегафона», оператору «однозначно надо будет повышать тарифы». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил финансовый директор оператора Геворк Вермишян. «1% от выручки – наш предел. Только в случае таких затрат мы будем готовы оставить тарифы без изменений», – подтвердила «Ведомостям» представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. В случае если затраты будут превышать 1%, увеличение тарифов неизбежно, говорит она. Как будут повышаться тарифы и каковы расчеты «Мегафона» по росту ARPU (средняя выручка в расчете на абонента), оператор не раскрывает. Как сильно вырастут тарифы, зависит от технических условий и точных расчетов затрат, объяснил Вермишян.

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