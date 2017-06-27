«Мегафон» поставил ультиматум

Компания угрожает поднять цены, если затраты на исполнение закона Яровой будут выше 1% от выручки. По нынешней оценке, этот порог будет превышен в 293 раза

Ранее «Мегафон» выступал с предложением о создании нового дополнительного сбора для операторов связи Андрей Гордеев / Ведомости

В случае если затраты на исполнение закона Яровой превысят 1% от выручки «Мегафона», оператору «однозначно надо будет повышать тарифы». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил финансовый директор оператора Геворк Вермишян. «1% от выручки – наш предел. Только в случае таких затрат мы будем готовы оставить тарифы без изменений», – подтвердила «Ведомостям» представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. В случае если затраты будут превышать 1%, увеличение тарифов неизбежно, говорит она. Как будут повышаться тарифы и каковы расчеты «Мегафона» по росту ARPU (средняя выручка в расчете на абонента), оператор не раскрывает. Как сильно вырастут тарифы, зависит от технических условий и точных расчетов затрат, объяснил Вермишян.