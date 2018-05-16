Работодатели стали чаще проверять сотрудников на благонадежность

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Две трети компаний проверяют на благонадежность всех кандидатов, каждая вторая – соискателей непосредственно перед оформлением в штат, следует из опроса HeadHunter, в котором участвовало 233 работодателя из 24 регионов России. Большинство компаний (76%) собирают сведения с предыдущих мест работы соискателя, проверяют наличие у него судимости и административных правонарушений (61%), просматривают страницы кандидата в соцсетях (53%), устанавливают подлинность документов (46%) и финансовое положение претендента (44%). Реже работодатели интересуются сведениями о судимости и финансовом положении и ближайших родственников соискателя (18 и 6% соответственно). И еще 6% тестируют кандидатов на детекторе лжи.

Служба исследований HeadHunter также опросила 10 737 работников из 31 региона России. 72% респондентов сообщили, что их проверяли при приеме на работу. Чаще всего с проверками сталкиваются топ-менеджеры, сотрудники служб безопасности, госслужащие, работники банков и инвестиционных компаний, юристы и менеджеры по персоналу. Чаще всего сотрудников проверяют торговые и транспортные компании, реже всего – маркетинговые и рекламные агентства, следует из опроса.

Проверки обходятся недешево. Например, на проверку каждой сотни соискателей на массовые позиции компания тратит до 1 млн руб., говорит Владимир Телятников, менеджер компании Antal Russia Staffing Solutions. Но бизнес вынужден это делать, чтобы снизить потери от возможных злоупотреблений со стороны сотрудников. По данным обзора экономических преступлений PwC за 2018 г., 48% российских компаний сообщили, что основными виновниками преступлений являются сотрудники, и только 39% видят основную угрозу в сторонних злоумышленниках, недобросовестных клиентах и подрядчиках.

Директор под колпаком