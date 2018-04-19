Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: Стыд как фактор бизнеса

Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике

И как они могут наставить бизнесменов на путь честности и добросовестности
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Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании комитета по этике, который обсудит примеры этичного поведения российских компаний и выработает стандарты бизнес-этики в России. При комитете открыта комиссия по этике, которая будет рассматривать споры между компаниями – членами ассоциации. По словам первого заместителя исполнительного директора ассоциации Вадима Ковалева, комиссия включает по одному представителю каждого из 20 комитетов ассоциации, это топ-менеджеры крупных российских компаний. Они будут давать рекомендации по урегулированию конфликтов, а потом размещать их на сайте ассоциации, где их смогут прочитать все желающие. Никаких способов наказания виновных у комиссии нет.

Председатель комиссии Ирина Кибина говорит, что комиссия получила уже с десяток обращений – в основном жалоб потребителей на некачественные услуги и товары, произведенные компаниями – членами ассоциации, и одно дело, касающееся конфликта компании с государством. По словам Кибиной, комиссия будет заниматься также отношениями работников и работодателей и отношениями компаний с регуляторами рынка.

В России непопулярны способы досудебного урегулирования споров – в большинстве случаев предприниматели, компании, работники, клиенты сразу обращаются в суд, говорит Ульяна Степанова, юрист-медиатор и председатель комитета по долговой безопасности «Деловой России» в Челябинске. Подобные комиссии уже создавались и раньше – в частности, при РСПП и Ассоциации российских банков (АРБ). Но информации об успешном разрешении ими конфликтов мало. «Ведомости» разбирались, каким образом комиссии по этике могут наставить бизнесменов на путь честности и добросовестности.

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