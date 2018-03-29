Финансы / Профучастники

Этический кодекс финансистов должен помочь развитию отрасли

Быть честным и объективным уже недостаточно
Вера Стародубцева, директор ACCA в России
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Не будет преувеличением сказать, что этика – фундамент сферы финансовых услуг. Взять хотя бы рынок банковских продуктов: продавец может утаить нюансы сделки, чтобы закрыть план и получить премию. Следование законам не тождественно соблюдению этических принципов: законы трактуют понятия слишком буквально, а законодательная деятельность не в состоянии успеть за темпами изменений в бизнесе и прописать все возможные ситуации и нарушения.

Что дает этика? Соблюдение этических норм в профессиональной деятельности гарантирует доверие к отрасли, к профессии и к каждому из участников процесса. Сферу профессиональных финансовых услуг отличает именно близкое взаимодействие между заказчиком и исполнителем, без доверия качество предоставляемой услуги существенно снижается. Несмотря на то что в большинстве случаев исполнитель – эксперт, ничто человеческое ему не чуждо: какую бы известную фирму он ни представлял, вероятность ошибки есть всегда. Заказчик же экспертом не является и поэтому не должен задумываться о компетентности или этических принципах своего консультанта: уровень и того и другого должен быть высок по умолчанию.

В странах с развитым сектором профессиональных услуг функцию разработки и поддержания этических принципов осуществляют профессиональные объединения, например, Совет по финансовой отчетности (FRC) в Великобритании или Совет по стандартам финансового учета (FASB) в США. Они же закрепляют этические нормы в форме стандартов, замыкая логическую связь между причастными сторонами, – законодателем, который стремится соблюдать баланс интересов, профессиональным сообществом, чья миссия заключается в поддержании престижа и привлекательности профессии, и конечным потребителем услуги, который в первую очередь заинтересован в высоком качестве сервиса и адекватности расценок.

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) в 2017 г. проводила глобальное исследование, посвященное как раз концепции этики и ее трансформации под влиянием различных внешних факторов вроде развития информационных технологий или внедрения автоматизации. По результатам исследования эксперты составили рейтинг этических вызовов, влияние которых велико сейчас и в будущем только усилится. Среди них следующие:

Личный интерес – финансовая или другая личная выгода, которая влияет на решение или поведение финансового специалиста

Длительное знакомство – в результате длительного и плотного сотрудничества с клиентом, работодателем или партнером финансовый специалист перестает быть объективным и беспристрастным

Давление – финансовый специалист действует под реальным или мнимым давлением

Оценка собственной работы – угроза объективности при необходимости пересматривать ранее принятые решения

Продвижение интересов клиента или работодателя, выходящие за пределы объективности.

Решение Банка России разработать кодекс этического поведения участников рынка можно только приветствовать. Сейчас непонятно, какой орган будет его внедрять и кто будет оценивать участников рынка, ведь кодекс, в отличие от свода законов, носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее информация о соблюдении этих рекомендаций должна быть доступна любому клиенту. Например, многие профессиональные объединения финансистов имеют дисциплинарные подразделения, которые изучают нарушения кодексов и могут лишить виновного членства. Более того, подобные случаи публикуются в прессе и по сути являются предостережением для остальных участников рынка. Эта практика должна быть перенесена на государственный уровень.

Еще одна сложность, с которой столкнутся разработчики кодекса этики, – риск сместить акцент от принципов этического поведения к правилам. Правила легче воспринимаются и им легче следовать, но они существенно сужают охват кодекса и довольно быстро устаревают.

Сейчас под угрозой находятся фундаментальные этические принципы – профессионализм и ответственное отношение. Этика уже не ограничивается честностью и объективностью, соответственно, связанные с этим понятием сложности также выходят за их пределы. Например, хранение персональных данных клиентов на незащищенном носителе относится к безответственному поведению и нарушает этические принципы. Поэтому, для того чтобы оказывать услуги на высшем уровне с соблюдением этических норм, необходимы глубокие знания и понимание контекста.

Вернемся к примеру с продавцом банковских услуг: чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, этика должна лечь в основу разработки пакета вознаграждения консультанта. Кроме этого он должен пройти внутреннее обучение, которое объяснит все азы этического поведения и донесет, что недобросовестность в разъяснении всех деталей кредитного договора – это тоже нарушение. Дополнительно должна быть разработана доступная и понятная процедура, как такие нарушения фиксируются и расследуются.

Эти рекомендации применимы и к кодексу, который разрабатывает ЦБ: ситуацию с продавцом и ее решение можно назвать миниатюрным макетом тех гипотетических ситуаций, которые имеют место в масштабах страны. Во-первых, кодекс должен спуститься на уровень институциональных участников и сотрудников компаний и внедряться повсеместно. Во-вторых, тон, задаваемый на самом верху, – основополагающий элемент, и кодекс должен стать рупором перемен. Кроме этого необходим контроль, контроль и еще раз контроль – без отслеживания нарушений разработка кодекса теряет всякий смысл.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

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