Почему работодателям все труднее нанимать молодежь

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Варвара Гранкова

Работодатели испытывают все больше трудностей с подбором молодых сотрудников – таковы результаты опроса 245 менеджеров по персоналу, проведенного хедхантинговой компанией «Контакт». Об этом сообщили 34% респондентов. Дальше будет хуже: из-за демографической ямы число выпускников вузов будет снижаться, на рынке уже чувствуется дефицит молодежных кадров, уверен Андрей Алясов, гендиректор компании Changellenge. По данным Росстата, численность молодежи 15–19 лет с 2012 по 2017 г. сократилась на 942 000 человек до 6,7 млн человек. Возрастная группа от 20 до 24 лет убывает еще стремительнее: за тот же период ее численность уменьшилась на 3,77 млн человек до 7,83 млн.

Опрос дал парадоксальные результаты: хотя молодежи все меньше, взаимные требования и молодежи, и работодателей растут. Почему так происходит?

Ради удовольствия

21-летняя Алина Ефимова, студентка 3-го курса факультета социальных наук, год назад впервые устроилась на работу. Ей нужен был гибкий график, чтобы продолжать учебу в университете. Через три недели поисков и хождений по собеседованиям Ефимова была принята секретарем на ресепшн в крупную PR-компанию. Работа вечерняя, с 5 до 9 часов вечера, зарплата – 20 000 руб. в месяц.