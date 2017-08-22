Российские компании все реже нанимают неопытную молодежь

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А. Таранин

Аналитики HeadHunter и Career.ru выяснили, что доля предприятий, нанимающих молодежь, сократилась с 89% в 2015 г. до 74% в 2017 г. Почему? 36% респондентов жалуются на то, что молодые требуют высокой зарплаты, хотя мало что знают и умеют. Выпускники требуют 60 000 руб. в месяц за работу, за которую наниматель готов платить не более 30 000 руб. в месяц. Многие без обиняков заявляют рекрутерам, что намерены уже через три года занять высокую должность и зарабатывать минимум 100 000 руб., рассказывает директор по развитию бизнеса и руководитель проекта YounGo хедхантинговой компании «Контакт» Анастасия Стасева. Завышенные ожидания проистекают из неправильных установок, которые будущим выпускникам дают еще в вузе, считает эксперт. Чтобы поднять свой престиж и показать студентам, что они не зря выложили за обучение круглую сумму, вузы уверяют их, что одного диплома будет достаточно для моментального трудоустройства на хорошую должность и зарплату в крупную компанию типа Coca-Cola, говорит Стасева.

Дорого нанимать

Наем молодых часто обходится компаниям дороже, чем опытных сотрудников, говорит Стасева. С последними все проще – в резюме указаны навыки, послужной список и достижения. О кандидате без опыта можно судить только по его личным компетенциям, объясняет эксперт. Приходится проводить многоступенчатые собеседования, игры и тесты, а также устраивать массовые рекламные кампании и ярмарки вакансий, чтобы выловить мало-мальски подходящих кандидатов. Это требует немалых инвестиций, а возврат их затруднен – компаниям редко удается удержать молодых сотрудников более одного-двух лет. Молодые ребята поколения Y требуют к себе особого внимания, хотят на работе не только работать, но и развлекаться, любят свободный график. Всего этого российские работодатели дать им не могут.

Наворотят дел

Не меньше боятся работодатели и ошибок неопытных сотрудников, говорит гендиректор кадровой компании Екатерина Горохова. Сейчас любой промах обходится компании дорого – можно потерять клиентов, проиграть конкурентам в скорости выпуска новых продуктов. И поэтому работодатели предпочитают набирать в штат тех, кто будет реже ошибаться. Данные исследования подтверждают: 9% работодателей отказываются от найма молодых без опыта именно из-за боязни ошибок со стороны таких работников.