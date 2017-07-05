Менеджмент
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Роботы выбирают людей

В Unilever сотрудников начального уровня набирают роботы

Но даже машины могут иногда предвзято отнестись к кандидатам

В октябре прошлого года 21-летняя американка Сания Джаффер пришла на собеседование о трудоустройстве в отдел IT концерна Unilever. Это была ее первая личная встреча с рекрутерами компании. До этого девушка прошла три этапа отбора, но все они были в онлайн-режиме: Джаффер заполнила онлайн-форму, сыграла в несколько онлайн-игр и отправила видеоролик с ответами на вопросы. Только на самом последнем этапе ей назначили встречу представители Unilever. Встреча с ними у Джаффер состоялась, потому что из сотен других претендентов ее кандидатуру отобрали электронные алгоритмы.

Работа в один клик

Unilever проводит сейчас масштабный эксперимент в сфере найма персонала. Компания больше не отбирает вручную резюме и не проводит встречи со студентами в кампусах университетов, чтобы закрыть начальные позиции. Низовой персонал отбирают электронные устройства – те самые смартфоны, с которыми молодежь проводит большую часть своего времени. Подобные способы привлечь молодых специалистов и расширить базу кандидатов уже начали применять Goldman Sachs и Jet.com.

В Unilever не забыли и о том, что молодежь проводит много времени в интернете, и поэтому решили использовать и этот канал привлечения будущих сотрудников, рассказал Майк Клементи, один из руководителей службы персонала Unilever. «Сегодня в интернете можно получить столько информации о кандидатах! Зачем ограничиваться встречами в паре университетских кампусов?» – говорит он.

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