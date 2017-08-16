Карьера
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Идут по головам

Какие методы карьерной борьбы помогают молодежи продвигаться по службе

И как работодатели могут использовать эти методы в собственных интересах

Каждый второй сотрудник поколения Y (родившиеся после 1981 г.) готов ради продвижения по службе пожертвовать отношениями с коллегами, пойти по головам, выяснили исследователи аналитического центра компании «Альфастрахование». Они опросили работников 95 российских и международных компаний с выручкой от 100 млн руб. в год. 43% опрошенных сотрудников 31–40 лет сказали, что не против делать карьеру с помощью интриг, но только если продвижение по службе заметно улучшит качество жизни. Лишь треть людей старше 40 лет готовы поступать так. В другом исследовании, компании LinkedIn, содержатся похожие выводы: 68% молодых сотрудников ради повышения готовы испортить отношения с коллегой, с которым отлично общаются и даже дружат.

Молодые работники не любят задерживаться на одной должности и не против подсидеть старших коллег, которые ценят комфорт и боятся жертвовать репутацией ради продвижения, говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». Но в желании идти по головам нет ничего криминального и во многих компаниях это единственный способ продвинуться по службе для 20-летних, особенно в госструктурах, считает Георгий Самойлович, старший менеджер по рекрутингу компании CBRE.

Это поколение ценит себя выше других, не склонно работать в командах, а работодатели могут и должны извлекать из этих особенностей пользу, убеждена Алена Владимирская, руководитель проекта «Антирабство».

Неприятная молодежь

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике