Как найти общий язык с поколением Y
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Поколение Y входит в силу. В России – лишь с небольшим отставанием от западного мира. «Игреки» уже возглавляют некоторые отечественные бизнесы, например Mail.ru Group (Борис Добродеев),«Эльдорадо» (Михаил Никитин). У остальных российских собственников пока есть время, чтобы принять новое поколение таким, какое оно есть, и измениться, подстроившись под новые условия. Но этого времени все меньше.
Ученые выяснили, что примерно каждые 20 лет появляется новое поколение со своими ценностями и молодежь ведет себя по-другому, чем их родители в том же возрасте. Эта теория лишь система координат, которая позволяет взглянуть на человека через определенную призму и понять причины его поступков. Конкретный человек может отличаться от других представителей своего поколения. Но есть общие черты, которыми обладают все люди, родившиеся в ту или иную эпоху, и бизнес должен их учитывать. Как себя вести именно с поколением Y?
Правильно формулировать цели бизнеса
В современной России «игреки» – первое поколение, которое искренне желает сделать свою страну лучше, потому что их детство и юность пришлись на период между 1984 и 2004 г., когда в России было принято ругать все происходящее в государстве. В ответ у «игреков» выработалась защитная реакция: они хотят улучшить жизнь в стране.
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