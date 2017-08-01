Молодежь ставит содержание работы выше высокой зарплаты

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Многие игреки готовы кардинально изменить свою жизнь Peoplecreations / Freepick

Современная молодежь перестала гнаться за рублем, утверждает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». Таковы выводы опроса менеджеров по персоналу 100 российских компаний с годовой выручкой от 100 млн руб. 68% работников в возрасте от 20 до 34 лет не считают зарплату самым важным стимулом к работе. Гораздо важнее интересные задачи (56%) и гибкий график (43%). Материальное вознаграждение на 1-е место ставят 32% опрошенных.

У людей старшего возраста предпочтения молодежи часто вызывают непонимание, но поколение Y (1984–2004 годов рождения) действительно так думает, считает управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский. Представители предыдущего поколения – Х (1965–1983 годов рождения), рассуждает он, в начале своей карьеры гораздо больше ценили стабильность. Представители поколения Y гораздо легче переключаются с одного занятия на другое, моментально бросая скучную работу.