Карьера
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Предпочитают совмещать

Молодежь ставит содержание работы выше высокой зарплаты

В ответ на это работодатели предлагают молодым совместительство

Современная молодежь перестала гнаться за рублем, утверждает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». Таковы выводы опроса менеджеров по персоналу 100 российских компаний с годовой выручкой от 100 млн руб. 68% работников в возрасте от 20 до 34 лет не считают зарплату самым важным стимулом к работе. Гораздо важнее интересные задачи (56%) и гибкий график (43%). Материальное вознаграждение на 1-е место ставят 32% опрошенных.

У людей старшего возраста предпочтения молодежи часто вызывают непонимание, но поколение Y (1984–2004 годов рождения) действительно так думает, считает управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский. Представители предыдущего поколения – Х (1965–1983 годов рождения), рассуждает он, в начале своей карьеры гораздо больше ценили стабильность. Представители поколения Y гораздо легче переключаются с одного занятия на другое, моментально бросая скучную работу.

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