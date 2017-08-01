Молодежь ставит содержание работы выше высокой зарплаты
- Мария Подцероб
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Современная молодежь перестала гнаться за рублем, утверждает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». Таковы выводы опроса менеджеров по персоналу 100 российских компаний с годовой выручкой от 100 млн руб. 68% работников в возрасте от 20 до 34 лет не считают зарплату самым важным стимулом к работе. Гораздо важнее интересные задачи (56%) и гибкий график (43%). Материальное вознаграждение на 1-е место ставят 32% опрошенных.
У людей старшего возраста предпочтения молодежи часто вызывают непонимание, но поколение Y (1984–2004 годов рождения) действительно так думает, считает управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский. Представители предыдущего поколения – Х (1965–1983 годов рождения), рассуждает он, в начале своей карьеры гораздо больше ценили стабильность. Представители поколения Y гораздо легче переключаются с одного занятия на другое, моментально бросая скучную работу.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}