Выпускники IT-факультетов Москвы возглавили рейтинг зарплатных ожиданий

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Варвара Гранкова

Сервис поиска работы SuperJob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников IT-факультетов за 2018 г. В выборку вошли 37 университетов, по каждому анализировалось не менее 100 резюме выпускников 2012–2018 гг. В двадцатку учебных заведений с наибольшими зарплатными ожиданиями молодых специалистов попали девять московских вузов, четыре петербургских и семь региональных. Первые три места – у Московского физико-технического института (МФТИ), МГТУ им. Баумана и Московского инженерно-физического института (МИФИ). Их выпускники хотят зарабатывать в среднем по 150 000, 130 000 и 120 000 руб. в месяц соответственно.

В Москве выпускник IT-факультета без опыта работы получает 50 000–80 000 руб. в месяц, специалист с пятилетним стажем – от 250 000 руб. в месяц, рассказывает Диана Каргаева, руководитель практики IT-разработки компании Ancor FinTech.

По сравнению с 2016 г. список вузов сократился с 49 до 37 за счет выбывания региональных вузов. Ожидаемые зарплаты в резюме выпускников этих вузов за год либо не изменились, либо вообще снизились. IT-специалисты в регионах вынуждены снижать свои зарплатные ожидания из-за нехватки рабочих мест, утверждает председатель IT-профсоюза Алексей Крячко. По его словам, основной работодатель в регионах – государственные компании, а маленькие частные организации выплачивают серые зарплаты. Крячко приводит пример, что в Красноярске средняя зарплата системных архитекторов и старших программистов составляет 50 000 руб., но белая ее часть обычно не превышает 15 000 руб.

Среди региональных вузов самые высокие зарплатные ожидания у молодых специалистов Новосибирского национального исследовательского университета (100 000 руб.), Казанского (Приволжского) федерального университета (91 000 руб.), Уральского федерального университета им. Ельцина (91 000 руб.), а также Пермского национального исследовательского университета (87 000 руб.). За год зарплатные ожидания молодых IT-специалистов в России выросли в среднем на 7%, отмечают составители рейтинга. Наибольший рост ожиданий показали выпускники ИТМО и МГТУ (на 22 000 и 20 000 руб. соответственно). Каргаева объясняет рост ожиданий выпускников петербургских вузов появлением новых вакансий от IT-компаний, получивших крупные заказы в I квартале 2018 г.