Таможня не увидела рисков дефицита импортного алкоголя на Новый год

Старые марки выдаются до 31 декабря 2018 г. Максим Стулов / Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) не разделяет опасений о возможных перебоях с поставками алкоголя в Россию, сообщила начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Елена Ягодкина. «По нашему мнению, и статистика это подтверждает, на сегодняшний день поставки импортного алкоголя в страну идут достаточно ритмично», – заверила она. Сейчас импортный алкоголь маркируется марками старого образца.

Ранее о проблемах с поставками алкоголя предупредили председатель правления Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов и гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции (в него входят Diageo, Bacardi, Brown-Forman и др.) Александр Романов. По слова Филатова, Центральная акцизная таможня не начала принимать заявления на новые марки, а прием заявлений на марки старого образца прекращен с октября. В итоге импортер не может оформить и поставить алкоголь на российский рынок, сетовал Романов. Это затронуло самый пиковый период предновогодних продаж, по некоторым алкогольным позициям может возникнуть дефицит.

Помарочный учет начал внедряться в России с 1 июля. При таком способе учета в ЕГАИС вносится информация не о партии товара, а о каждой бутылке. Это и потребовало введения в стране марок нового образца. Старые марки при этом выдаются до 31 декабря 2018 г. Все импортеры, а также крупные ритейлеры знали об этом заранее и предварительно озаботились тем, чтобы запастись марками старого образца, уверяет Ягодкина.

Не разделяет ФТС и опасений о невозможности поставки продукции с новыми марками, сообщила она. Центральная акцизная таможня начала принимать заявления на изготовление марок нового образца. ФТС заключила соответствующий госконтракт с Гознаком. Для поставок алкоголя импортер заключает контракт с производителем иностранного алкоголя, на его основании подается заявление на изготовление и выдачу акцизных марок, марка изготавливается, выдается импортеру, он наносит ее на алкоголь и только после этого ввозит в Россию, напоминает она процедуру. Процесс занимает около 90 дней, говорит Ягодкина.

«Говорить о том, что поставки не осуществляются, — по меньшей мере некорректно, марки были выданы и продолжают выдаваться. Вся алкогольная продукция под Новый год фактически ввезена», — заверила она.