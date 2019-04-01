Saudi Aramco получила рекордную в мире прибыль

За 2018 год она заработала $111 млрд. Это больше, чем у Apple, Alphabet и ExxonMobile, вместе взятых

Президент Saudi Aramco Халид Абдульазиз аль-Фалих Anushree Fadnavis / Reuters

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco впервые раскрыла финансовые показатели в преддверии размещения долларовых облигаций. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA – $223,8 млрд. «Ведомости» ознакомились с проспектом эмиссии.

Чистая прибыль Saudi Aramco превосходит суммарную прибыль Apple, Alphabet (материнская компания Google) и ExxonMobil.

На данный момент половину заработанной прибыли Saudi Aramco платит в виде налогов государству. За 2018 г. компания заплатила $101 млрд.

Выручка Saudi Aramco в 2018 г. выросла на 35% вслед за ростом стоимости нефти, говорится в проспекте. 56,4% выручки компания получила от продажи нефти, остальное – от газохимии и нефтепереработки. Совокупно добыча и разработка нефтегазовых проектов принесли компании 61% выручки, а переработка – 61%.

Общая задолженность компании перед кредиторами – $27 млрд (для сравнения: общий долг «Роснефти» – $56 млрд при чистой прибыли $9 млрд), а средства на счетах превышают $48 млрд.

Saudi Aramco раскрыла и структуру продаж. В прошлом году компания добывала по 10,3 млн барр. в день и продавала большую часть нефти в Азии – 5,2 млн барр. В Северную Америку компания направляла по 1 млн барр., а в Европу – по 860 000 барр. в день.

С 2003 по 2018 г. Saudi Aramco существенно увеличила производство газа – с 92,7 млрд куб. м в год до 155,03 млрд куб. м, говорится в проспекте. Это треть производства «Газпрома». Компания продолжит наращивать производство газа в ближайшие несколько лет, чтобы удовлетворить растущий спрос в регионе, говорится в проспекте.