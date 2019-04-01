Бизнес / Агропром

Крупнейший в России оператор зерновозов проведет IPO

Для сделки «Рустранском» выбрал Лондонскую фондовую биржу, он хочет привлечь $300 млн

Железнодорожный оператор «Рустранском», который специализируется на перевозке зерна, минеральных удобрений и леса, сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Инвесторам будут предложены новые акции компании на $300 млн. Часть бумаг может продать и компания Molesto Investments Константина Синцова и Константина Засова, которая владеет 95,7% «Рустранскома». У партнеров в ней равные доли. Предполагается, что торги GDR на акции Rustranscom Plc. на LSE начнутся в мае 2019 г.

Представитель компании от комментариев отказался.

Перед IPO в совет директоров «Рустранскома» вошли два независимых директора – Маркус Роудс, работавший в Ernst & Young, и Уилл Эбботт, работавший в Bank of America Merrill Lynch, «Ренессанс капитале», «ВТБ капитале» и Deutsche Bank/UFG, следует из сообщения компании.

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