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РЖД предупредили о рисках дефицита грузовых вагонов

Осенью этого года может возникнуть дефицит грузовых вагонов. Об этом гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров предупредил вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст соответствующего письма от начала июля. Руководитель РЖД прогнозирует потенциальный дефицит осенью 2018 г. в 20 800 полувагонов, к 2025 г. – 46 000 полувагонов, 9800 платформ и 12 200 зерновозов.

Белозеров связывает это с нехваткой запчастей для ремонта – литых деталей тележек и цельнокатаных колес, которые уходят на производство новых вагонов. РЖД обеспечена этими деталями лишь на 38%. В результате этого ежедневно простаивает не менее 15 000 вагонов, ожидающих ремонта, пишет Белозеров. Кроме того, он указывает на повышение цен, связанное в том числе с увеличением Евразийской экономической комиссией пошлин на колеса украинского «Интерпайпа». Белозеров просит Козака разобраться с ситуацией.

Другой проблемой, повышающей риск дефицита, в отрасли называют замедление оборота вагонов на сети – из-за простоев с погрузкой и выгрузкой, а также массовыми ремонтными работами на сети и чемпионатом мира по футболу, отмечает издание. По данным источника газеты, в конце года в очереди на ремонт могут встать до 50 000 вагонов, и вполне возможно, что в связи с этим придется обращаться к китайским производителям.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание, что ситуация особенно обостряется в контексте грядущего старта второй очереди реконструкции БАМа и Транссиба.

В 2017 г. также наблюдался сезонный дефицит вагонов под уголь для ТЭС, щебня, соли, зерна и прочих грузов.

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