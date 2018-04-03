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Украинские железнодорожные колеса могут исчезнуть с российского рынка Михаил Соколов/ТАСС

В четверг, 5 апреля на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) вступают в силу повышенные антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса из Украины. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сейчас пошлина составляет 4,75%. С 5 апреля она вырастет до 34,22%. Такое решение ЕЭК приняла еще 28 февраля. Но до сих пор не было объявлено о дате повышения пошлины.

Действующая сейчас антидемпинговая пошлина была установлена еше в 2016 г. Но рынок она не защитила, говорит представитель ЕЭК. Повторное антидемпинговое расследование установило, что поставки железнодорожных колес с Украины продолжали расти, причем темпами, в 3,4 раза превышающими рост рынка ЕАЭС, продолжает представитель комиссии.