Бизнес / Промышленность

Украинские железнодорожные колеса могут исчезнуть с российского рынка

С 5 апреля они будут обложены повышенной антидемпинговой пошлиной – 34%
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В четверг, 5 апреля на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) вступают в силу повышенные антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса из Украины. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сейчас пошлина составляет 4,75%. С 5 апреля она вырастет до 34,22%. Такое решение ЕЭК приняла еще 28 февраля. Но до сих пор не было объявлено о дате повышения пошлины.

Действующая сейчас антидемпинговая пошлина была установлена еше в 2016 г. Но рынок она не защитила, говорит представитель ЕЭК. Повторное антидемпинговое расследование установило, что поставки железнодорожных колес с Украины продолжали расти, причем темпами, в 3,4 раза превышающими рост рынка ЕАЭС, продолжает представитель комиссии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике