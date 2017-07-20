Железнодорожные операторы жалуются на рост стоимости колес для грузовых вагонов

Они обвиняют в сговоре металлургов. С начала года цены выросли уже на 30%

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













С начала года цены на колесные пары повышались уже дважды и вполне вероятно, что текущая ставка не является финальной, отметил Сергей Порядин Максим Стулов / Ведомости

Тренд на удорожание колесных пар для грузовых вагонов продолжился, сообщили «Ведомостям» несколько источников в компаниях-операторах. В июне – июле их стоимость после ремонта в вагонно-колесных мастерских в среднем выросла на 8%, говорит один из них. Основная причина – рост стоимости цельнокатаных колес (ЦКК) на 13%, считают два собеседника. Рост цен носит «спекулятивный характер» и искусственно сдерживает производство в пик их востребованности, добавляет один из них. Рост с начала года составил уже около 30%.