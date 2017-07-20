Транспорт
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Колеса снова подорожали

Железнодорожные операторы жалуются на рост стоимости колес для грузовых вагонов

Они обвиняют в сговоре металлургов. С начала года цены выросли уже на 30%

Тренд на удорожание колесных пар для грузовых вагонов продолжился, сообщили «Ведомостям» несколько источников в компаниях-операторах. В июне – июле их стоимость после ремонта в вагонно-колесных мастерских в среднем выросла на 8%, говорит один из них. Основная причина – рост стоимости цельнокатаных колес (ЦКК) на 13%, считают два собеседника. Рост цен носит «спекулятивный характер» и искусственно сдерживает производство в пик их востребованности, добавляет один из них. Рост с начала года составил уже около 30%.

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