«Газпром» оценил потери бюджета от проекта «Ямал СПГ» в $440 млн

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«Газпром» оценил год работы «Ямал СПГ»: российский бюджет потерял около $440 млн Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» подсчитал ущерб, который наносит федеральному бюджету конкуренция трубопроводного и сжиженного газа (СПГ). В 2018 г. почти 65%, или около 4,9 млн т СПГ, произведенного на «Ямал СПГ» (проект «Новатэка»), было поставлено в Европу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо зампреда правления монополии Виталия Маркелова. 80% этого объема – 3,9 млн т СПГ (около 5,3 млрд куб. м) было реализовано в Бельгии, Франции, Нидерландах и Великобритании, обращает внимание топ-менеджер. Ссылаясь на то, что «Газпром» с каждой тысячи кубометров экспортированного газа в 2018 г. отчислял в бюджет России более 5000 руб., а проект «Новатэка» от этой нагрузки освобожден, топ-менеджер оценивает недополученные государством доходы в сумму около 30 млрд руб. (около $440 млн по среднему в 2018 г.).

После запуска на полную мощность «Ямал СПГ» в декабре 2018 г. ситуация усугубилась, сообщает Маркелов. «В феврале 2019 г. «Ямал СПГ» стал крупнейшим источником поставок СПГ в Европу (в указанный регион был направлен весь произведенный на заводе СПГ), а экспорт газа «Газпрома» в этом же месяце, напротив, снизился на 13% по сравнению с февралем 2018 г.», – говорится в письме топ-менеджера (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).