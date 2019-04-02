«Новатэк» заключил первые соглашения на поставки газа с «Арктик СПГ – 2»

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Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня, 2 апреля, «Новатэк» сообщил о подписании первых соглашений на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ – 2». Предварительные договоренности о покупке по 1 млн т СПГ в течение 15 лет достигнуты с крупным мировым трейдером Vitol и испанской Repsol. Пока речь идет о базовых условиях возможных контрактов, соглашения не носят обязывающего характера, подчеркивается в сообщении компании.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым СПГ-заводом «Новатэка» в российской Арктике. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т каждая, его общая стоимость оценивается в $20–21 млрд. Кроме «Новатэка» в проекте участвует французская Total, недавно выкупившая 10%-ную долю в «Арктик СПГ – 2». О принятии финального инвестрешения (FID) по «Арктик СПГ – 2» компании пока не сообщали, но «Новатэк» еще в конце 2018 г. начал заключать крупные контракты на поставку оборудования для будущего завода. Запустить его первую очередь предполагается в 2022–2023 гг.