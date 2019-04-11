Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: «Газпром» летит в космос

«Газпром» построит в Подмосковье завод по сборке космических спутников

Но портфель заказов, достаточный для окупаемости проекта, пока не сформирован

Проектирование завода по сборке и испытанию космических аппаратов завершено, предприятие должно разместиться в городе Щелково Московской области и в 2022–2023 гг. выпустить первый спутник, рассказал замгендиректора компании «Газпром космические системы» (ГКС) Петр Корвяков, выступая на конференции Satellite Russia & CIS.

Всего до 2035 г. завод соберет 14 космических аппаратов для «Газпрома»: восемь спутников связи «Ямал» и шесть спутников дистанционного зондирования Земли «Смотр», говорится в презентации Корвякова.

ГКС имеет на геостационарной орбите четыре спутника связи «Ямал» (вторая крупнейшая в России группировка спутников связи), основным заказчиком услуг выступает «Газпром», также оказывает услуги связи телевизионным и телекоммуникационным компаниям. ГКС на 80% принадлежит «Газпрому», на 16% – РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос»), на 4% – Газпромбанку. Ранее ГКС сообщала, что собирать планирует спутники европейского концерна Thales Alenia Space.

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Комментарии
civrank
08:11 12.04.2019
Вредная сборка спутников?
00
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