Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4678 от 19.10.2018 под заголовком: Новый заказчик для нашего космоса

Зачем российскому космосу новый заказчик

Основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров о том, почему коммерческие пуски успешнее государственных
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Ракеты иногда падают. Space is hard, как говорят американцы: космонавтика – сложное дело, и самое обидное, что десятки ракет, благополучно улетающих в космос, не привлекают столько внимания, как те единицы, которые не долетели. Тогда приходит пора общественного порицания ракетчиков, оргвыводов и аварийных комиссий. Однако аварийность не какая-то стихийная сила, с которой можно лишь смириться. Тщательный анализ показывает, что аварийность если не преодолима полностью, то вполне контролируема в каких-то пределах, и в том числе в России.

Пятнадцать лет российская космонавтика не отмечала безаварийного года. В 2016 г. почти получилось, путем сокращения в полтора раза количества пусков, но декабрьский полет «Прогресса МС-04» снова все испортил. В 2017 г. даже до декабря не дотянули – «Метеор-М 2-1» ушел в океан 28 ноября. Теперь вот «Союз МС-10».

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