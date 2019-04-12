UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

UC Rusal сохраняет планы переехать в созданный в Калининграде специальный административный район (САР) и сможет благодаря этому сэкономить на налоговых выплатах около $80–100 млн, рассказали «Ведомостям» два участника встречи менеджеров компании с инвесторами и банкирами, которая касалась размещения облигаций UC Rusal.

Компании не придется платить налог с дивидендов «Норникеля» (UC Rusal принадлежит 27,8% компании), сейчас он составляет 5%, приводят пример собеседники «Ведомостей». 50,1% UC Rusal принадлежит En+, которая зарегистрирована на Кипре и тоже планирует переехать в Калининград.

При выплате дивидендов из России на Кипр нужно платить налог в 5%, а резиденты двух российских САРов (второй создан на о. Русский на Дальнем Востоке) освобождены от налогов с дивидендов российских компаний. Есть и другие льготы, перечисляет руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин, – например, не нужно платить налог с доходов от продажи акций или долей «дочек». В теории переехавшая в российский офшор компания (редомицилированная) действительно может сэкономить на налогах, но получится ли это на практике – зависит от структуры бизнеса, рассуждает он. Представитель UC Rusal от комментариев отказался.

Создание САРа – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний, одобренная летом прошлого года. Стать резидентами офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРов смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Всего в российских офшорах пока зарегистрировано три компании, сообщало Минэкономразвития в середине марта, еще девять заявок – на перерегистрацию в САРе.

En+ и подконтрольная ей UC Rusal одними из первых заявили о своем интересе к смене юрисдикции на российскую. Летом 2018 г. собеседники «Ведомостей» объясняли такое намерение тем, что в России появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса и логичнее компании зарегистрироваться в России, где находятся все основные активы. Менеджмент и акционеры обеих компаний одобрили перерегистрацию, но их решения были приняты еще до исключения En+ и UC Rusal из санкционного списка. Новый независимый совет директоров своего решения по этому вопросу пока не озвучивал, но председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер подчеркивал в феврале в интервью «Интерфаксу», что редомициляция компании – разумное решение и новый совет директоров в целом поддерживает эту идею.

Минфину США безразлично, в какой юрисдикции зарегистрирована компания: как показывает практика, длинные руки американской Фемиды без особо труда дотягиваются до компаний, зарегистрированных в различных офшорах, равно как и до их бенефициаров, говорит управляющий партнер компании УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. «Перерегистрация UC Rusal не противоречит условиям, на которых санкции были сняты. Однако дальнейшие взаимоотношения с американским регулятором будут строиться исходя из того, как активно новый резидент САРа Калининграда будет прибегать к предоставленным ему возможностям российским законодательством. Напомню, что помимо налоговых преференций резиденты САРов, банки и некоторые компании (в том числе публичные) могут не раскрывать некоторую информацию, в частности о руководстве и структуре собственности, сделках с заинтересованностью, сделках с контрагентами, в том числе подсанкционными лицами, сделках в рамках гособоронзаказа, о корпоративных спорах», – продолжает эксперт. Сам по себе «переезд» никоим образом не нарушает условий сделки с США, но злоупотребление привилегиями российских офшоров может привести к новым требованиям со стороны минфина США, заключает Пахомов.

На встрече в пятницу менеджеры UC Rusal также рассказали, что компания планирует занять до 10 млрд руб. на пять лет. Сделку она рассчитывает завершить до конца апреля, стоимость будет определена на этой неделе, сказал один из участников встречи. Информацию подтвердил человек, близкий к крупному банку. По его словам, компания занимает для рефинансирования краткосрочных обязательств. В последний раз UC Rusal размещала рублевые облигации в 2016 г.