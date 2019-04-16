«Газпром нефть» готовит новый мегапроект в Арктике

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Ямбургское месторождение «Газпром нефть»

«Газпром нефть» заключила с «Газпромом» долгосрочный договор на разработку ачимовских нефтяных залежей Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев. Соглашение было подписано на прошлой неделе. Это первый случай такой схемы освоения лицензионного участка без передачи самой лицензии.

Ачимовские залежи считаются трудноизвлекаемыми запасами. Они расположены глубоко – в 3–4 км под землей – и характеризуются сложным геологическим строением. Для сравнения: «Газпром» добывает газ сеноманских залежей, которые расположены существенно ближе к земной поверхности – на глубине до 1,7 км.