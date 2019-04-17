Владелец World Class построит сеть клубов смешанных единоборств

Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Фитнес с элементами единоборств

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Владелец фитнес-клубов World Class построит крупнейшую в России сеть клубов смешанных единоборств под брендом UFC Gym Валерий Шарифулин / ТАСС

Russian Fitness Group, управляющая фитнес-клубами World Class и World Class Lite, заключила соглашение о развитии фитнес-клубов под брендом UFC Gym в России, рассказал «Ведомостям» представитель группы.

Russian Fitness Group, по словам ее представителя, планирует за ближайшие 10 лет открыть 55 клубов UFC Gym в России, собственные и по франшизе. Они будут предлагать «полный спектр фитнес-услуг», в том числе тренеров и фирменные групповые классы; тренировочные программы разработаны на основе анализа спортивного режима ведущих бойцов UFC.