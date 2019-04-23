Как испортилась российская нефть

Качество нефти, которая сдается в трубу «Транснефти», контролируется по целому ряду параметров, но не на содержание хлора Евгений Егоров / Ведомости

В минувшую пятницу белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба-2» (южная ветка) некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. К концу выходных проблему признали «Транснефть» и Минэнерго и пообещали в ближайшее время ее устранить, но в понедельник и вторник выпады белорусской стороны продолжились.

В повышении концентрации органических хлоридов в российской экспортной нефти виноваты нефтяники, говорят чиновник, собеседник в компании – партнере «Транснефти» и источник в крупной нефтяной компании. Но кто конкретно испортил нефть – они не раскрывают.

Загрязнение хлорорганикой произошло на участке трубопровода между Самарой и Унечей, писал «Вестник Нафтана», это же подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к одной из нефтеперерабатывающих компаний. В регионе работают несколько десятков нефтяных компаний. Среди них – «дочки» «Роснефти» и «Лукойла», а также мелкие компании, даже индивидуальные предприниматели, на которых зарегистрированы лицензионные участки по добыче нефти. Представитель Минэнерго это комментировать не стал, представитель «Транснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей».

Хлорсодержащие соединения могли закачиваться в пласт для повышения нефтеотдачи, говорят три собеседника. «Состав смеси мог быть некачественным, и произошло частичное его смешивание с нефтью», – предполагает один из них. Представители крупнейших нефтяных компаний – «Роснефти», «Лукойла», «Транснефти», «Газпром нефти» – не ответили «Ведомостям».

Качество нефти, которая сдается в трубу «Транснефти», контролируется по целому ряду параметров, но не на содержание хлора, говорит партнер «Транснефти» и подтверждает нефтяник. «Перед сдачей в трубу рядом с месторождением и на входе в завод нефть проходит через автоматизированную систему измерения и контроля, и если нефть не соответствует определенным стандартам на входе в трубу – например, превышает требуемое содержание серы, – то «Транснефть» прекращает принимать эту нефть, и, чтобы поставки возобновить, приходится все исправлять и дожидаться комиссии», – жалуется один из нефтяников.

Мозырский НПЗ (принадлежит «Белнефтехиму») 22 апреля заявил, что из-за некачественной нефти на заводе повреждено оборудование – теплообменные трубки воздушного холодильника ХК-105. Собеседник «Ведомостей» в «Ленгипронефтехиме» (это предприятие проектировало Мозырский НПЗ) отметил, что стоимость всей холодильной установки не превышает 3,5 млн руб. за штуку. Представитель «Белнефтехима» уточнять порядок стоимости ремонта оборудования отказался.

Владимир Сизов заместитель председателя концерна «Белнефтехим» «По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польши, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины». «Интерфакс», 23.04.2019

«Загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и на Украину», – рассказал во вторник «Интерфаксу» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Собеседник «Ведомостей» в крупной немецкой нефтеперерабатывающей компании говорит, что пока ухудшения российской нефти они не заметили. Представитель Transpetrol, словацкой компании, которая транспортирует нефть по «Дружбе-2» через Словакию, не ответил на вопросы «Ведомостей».

Собеседники «Ведомостей» затрудняются оценить, какое количество нефти было испорчено. Федеральный чиновник говорит о 100 000 т, человек в крупной нефтяной компании – о 300 000 т. При цене на нефть марки Urals в $71,86 за баррель (на момент подготовки материала) стоимость такого количества нефти может быть от $52,6 млн до $158 млн. Для того чтобы очистить загрязненную нефть, ее как минимум нужно слить: хлор тяжелее нефти, он выпадает в осадок, достаточно отстоять загрязненную нефть, утверждает технолог крупной нефтесервисной компании.

В год по южному участку «Дружбы» прокачивается по 16,7 млн т, или около 45 000 т в сутки. На прокачку нефти из Самары до Унечи требуется около 5–6 дней, говорит один из собеседников «Ведомостей», для того чтобы белорусская сторона увидела улучшения в качестве российской нефти, потребуется время.

Скандал с превышением нормы содержания органических хлоридов в российской нефти произошел на фоне желания белорусской стороны увеличить тариф на прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 23%. Кроме того, страны не закончили переговоры о цене на газ и о компенсации налогового маневра в России. «На переговорную позицию России инцидент не окажет влияния, но даст определенные козыри белорусской стороне», – рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, хлор в трубе – вполне измеримая в деньгах ошибка, которая повлечет за собой для нефтяников усиление контроля и параметров ответственности.