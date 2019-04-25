ФАС отказалась индексировать тарифы для «Газпрома»
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы «Газпрому», пока тот не начнет предоставлять прозрачные данные, сказал руководитель ФАС Игорь Артемьев на заседании коллегии ведомства в Ялте. «С «Газпромом» пока можно не работать, потому что он свои данные нам не предоставляет. Пока «Газпром» не будет предоставлять нам свои прозрачные данные, мы не будем им индексировать вообще ни один из тарифов, пусть живет так», – цитирует Артемьева «Интерфакс».
«Газпром» и ФАС уже несколько лет не могут найти взаимопонимание в вопросе установки тарифов на транспортировку газа для независимых компаний. Монополия является собственником всех магистральных газопроводов в России: независимые компании, в том числе крупнейшие – «Новатэк» и «Роснефть», – платят «Газпрому» за прокачку газа по ним. Уровень оплаты устанавливает государство. Последний раз тариф для независимых компаний повышался в 2015 г. на 2%. «Мы предлагали вначале тарификацию 5,5%, но согласились с позицией Минэкономразвития. Мы сделали расчеты соответствующие и увидели, что «Газпрому» и так будет хорошо, согласились на 2%», – говорил тогда Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).
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