Минэнерго предложило изменить список ТЭС на Дальнем Востоке для модернизации

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В 2019 г. в России началась программа модернизации старых ТЭС по ДПМ. К 2031 г. должно быть обновлено около 41 ГВт мощностей, размер инвестиции оценивается в 1,9 трлн руб Сергей Портер / Ведомости

Минэнерго направило в правительство предложение изменить список теплоэлектростанций (ТЭС) на Дальнем Востоке, которые будут модернизированы по договорам предоставления мощности (ДПМ, предусматривают возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей), рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Из пяти изначально внесенных в список объектов предлагается исключить Комсомольскую ТЭЦ-2, расположенную в Комсомольске-на-Амуре. Список сокращен по просьбе самой «Русгидро», которая владеет станцией, подчеркивает представитель министерства. Комсомольской ТЭЦ-2 тоже нужна модернизация, говорит представитель компании: «Но мы направили запрос по минимуму. Мы вместе с «Системным оператором» посчитали, что будет эффективнее, и пришли к выводу, что лучше обновить 360 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2. Комсомольскую ТЭЦ-2 будем поддерживать ремонтами, она же вырабатывает и тепло».

Предложение Минэнерго должны рассмотреть 26 апреля на совещании у Дмитрия Козака, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с руководством крупной энергетической компании. «Предложения Минэнерго в правительство пока не поступили, дата их рассмотрения не назначена», – говорит представитель Козака.