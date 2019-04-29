Французская группа PSA хочет договориться с 15–20 дилерами в России

Андрей Махонин / Ведомости

Группа PSA (владелец марок Peugeot, Citroen, DS и Opel) предлагает партнерам «в статусе официальных дилеров продавать новые автомобили Opel на платформах группы PSA и оказывать широкий спектр услуг, включая сервисное и гарантийное обслуживание, продажу запчастей», говорится в сообщении французской компании.

Среди требований к кандидатам – опыт работы в автомобильном секторе, устойчивое финансовое положение и желание продвигать бренд Opel. Приоритетными городами являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа (всего 17 городов). Дилеры, желающие посотрудничать, могут прислать в PSA свою заявку с презентацией компании и описанием предлагаемого расположения дилерского центра.

Дилеры должны будут продавать кроссовер Opel Grandland X, пассажирский микроавтобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter. Для этого необходим отдельный дилерский центр, уточнил представитель PSA, модельный ряд может быть вскоре расширен. Grandland X будет импортироваться из Германии, а Zafira Life и Vivaro Transporter – выпускаться на заводе «ПСМА рус» в Калуге. Цены и комплектации не раскрываются. Нет информации и по планам продаж.

На первом этапе у марки будет в России 15–20 дилеров, в среднесрочной перспективе их число удвоится, говорилось в сообщении автоконцерна, опубликованном 14 марта. Четыре года назад у Opel было 137 дилеров в России, бренд тогда принадлежал американскому концерну General Motors, который в 2015 г. объявил о прекращении продаж и производства в России автомобилей массовых брендов (кроме Chevrolet Niva, выпускаемых СП «GM-АвтоВАЗ») из-за сложной экономической ситуации и ослабления курса рубля. У большинства моделей, выпускаемых в России на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе» в Калининграде, был невысокий уровень локализации.

О возвращении немецкого бренда в Россию PSA объявила в начале 2019 г., продажи автомобилей должны стартовать уже в IV квартале. Возвращение Opel должно состояться в рамках глобальной стратегии PSA Push to Pass на 2019–2021 гг. Одна из ее задач – увеличение продаж на 50% за пределами Западной Европы к 2021 г. Автоконцерн также возвращает Peugeot в Северную Америку и начинает продажи Citroen в Индии. По словам гендиректора Opel/Vauxhall Михаэля Лошеллера, «Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию».

В 2018 г. в мире продано более 1 млн автомобилей Opel, указано в сообщении PSA. В России лучшим для Opel стал 2013 год, когда был реализован 81 421 автомобиль и марка заняла 2,9% рынка. В 2018 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли почти на 13% до 1,8 млн шт., суммарные продажи Peugeot и Citroen снизились почти на 1% до 9224 шт. (0,5% рынка), гласят данные АЕБ. PSA ожидает, что в 2019 г. российский рынок вырастет на 5%, следует из отчета компании за 2018 г.

Опрошенные «Ведомостями» дилеры, у которых есть опыт продаж Opel или Peugeot и Citroen, не получали персональных предложений от PSA. По словам гендиректора «Фаворит моторс» Владимира Попова, сотрудничество возможно, если маркетинговое позиционирование Opel будет актуальным для российского рынка, а цены не будут превышать цены на аналоги от Peugeot. Сами по себе модели могут быть востребованы в России, считает председатель совета директоров ГК «Модус» Алексей Лещенко, но строить отдельный дилерский центр под три модели на сегодняшний момент экономически нецелесообразно. Рассмотрим возможность дилерства с интересом, когда будет какая-то конкретика, говорит Денис Петрунин, гендиректор ГК «Автоспеццентр».