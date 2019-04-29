Миноритарий «Магнита» стал совладельцем одного из крупнейших агрохолдингов

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Миновалов намерен выкупить акции обратно уже в течение нескольких месяцев Андрей Гордеев / Ведомости

Структура Алексея Богачева «Меридиан» стала владельцем 11,3% акций «Авангард-агро», сообщил агрохолдинг. В управлении холдинга, основанного владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым, 400 000 га сельхозугодий в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой областях, на которых выращивают зерновые, масличные, сахарную свеклу. В него также входит производитель солода, крупнейший в России. В 2018 г. агрохолдинг занимал 6-е место среди крупнейших землевладельцев, по данным консалтинговой компании BEFL. Его выручка в 2018 г. выросла на 36% до 17,3 млрд руб., чистая прибыль – 4,7 млрд руб. (данные МСФО).

Богачев занимает 138-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes с состоянием $750 млн в 2019 г. 20 лет назад он выкупил 25% акций «Магнита» у партнеров Сергея Галицкого и начиная с IPO в 2006 г. постепенно распродавал этот пакет. Сейчас его доля в «Магните» – 0,8%. Также Богачев – основной владелец небольшого банка «Система» (активы – 2,1 млрд руб., 335-е место, под данным «Интерфакс-ЦЭА» в 2018 г.) и компании «Юг-агро», выращивающей розы в Краснодарском крае.