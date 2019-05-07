Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4809 от 08.05.2019 под заголовком: Заводы открытых дверей

Зачем российским металлургам промышленный туризм

Их цели – профориентация молодежи и привлечение туристов в регионы

«В последние годы во всем мире активно развивается промышленный туризм, т. е. возможность посетить действующее предприятие. Такие экскурсии способствуют развитию бренда, популяризуют рабочие профессии, устраняют экологические и технологические предрассудки», – рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев (его слова передал представитель компании).

Сама «Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) в июле планирует открыть в листопрокатном цехе Череповецкого металлургического завода (Вологодская обл.) смотровую площадку для туристов, которые в том числе смогут принять участие в туре «Широта 2000», посвященном истории металлургической отрасли. Туристы посетят Музей металлургической промышленности и увидят работу «Стана-2000» на заводе «Северстали». В цехе будет оборудована остекленная смотровая галерея высотой 10 м и протяженностью 30 м. Подобная смотровая площадка работает, например, на заводе австрийской сталелитейной компании Voestalpine, добавил собеседник «Ведомостей». По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, строительство площадки может стоить 15 млн руб. «При активном продвижении туристического продукта эти инвестиции окупятся», – уверен он.

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Комментарии
nikolay.ivanov
07:16 08.05.2019
Экскурсии - и для учащихся и для взрослых - на промышленные и транспортные предприятия были обычным явлением в советские времена. Учась в московской школе, я побывал, как экскурсант, и на металлургическом заводе "Серп и молот", и на текстильном предприятии где-то за Павелецким вокзалом, и на кондитерской фабрике "Красный Октябрь", и в 5-ом автобусном парке (на углу Рочдельской ул. и Глубокого пер., где уже давно стоит Дом Правительства), и в депо Павелецкого вокзала (заодно с музеем паровоза, привезшего труп Ленина). Позже был с экскурсией на АЗЛК ("Москвич"), а собирая двигатели на ЗиЛе, почти каждый день видел проходившие там в экскурсии, которые, разумеется были и на главном конвейере, и в других цехах. Служа в армии, посетил пару раз и Череповецкий металлургический комбинат. Так что, возрождение "промышленного туризма" можно только приветствовать. Были б только такие предприятия (из перечисленных мной в Москве осталось только депо) и, безусловно, такие руководители, как на нынешней "Северстали".
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