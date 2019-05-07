Зачем российским металлургам промышленный туризм

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Металлургические компании активно развивают промышленный туризм на своих предприятиях. Их цели – профориентация молодежи и привлечение туристов в регионы ОМК

«В последние годы во всем мире активно развивается промышленный туризм, т. е. возможность посетить действующее предприятие. Такие экскурсии способствуют развитию бренда, популяризуют рабочие профессии, устраняют экологические и технологические предрассудки», – рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев (его слова передал представитель компании).

Сама «Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) в июле планирует открыть в листопрокатном цехе Череповецкого металлургического завода (Вологодская обл.) смотровую площадку для туристов, которые в том числе смогут принять участие в туре «Широта 2000», посвященном истории металлургической отрасли. Туристы посетят Музей металлургической промышленности и увидят работу «Стана-2000» на заводе «Северстали». В цехе будет оборудована остекленная смотровая галерея высотой 10 м и протяженностью 30 м. Подобная смотровая площадка работает, например, на заводе австрийской сталелитейной компании Voestalpine, добавил собеседник «Ведомостей». По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, строительство площадки может стоить 15 млн руб. «При активном продвижении туристического продукта эти инвестиции окупятся», – уверен он.