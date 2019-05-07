Нефтяникам придется ждать повышения компенсации за поставки топлива в России

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Прежде чем начать выплачивать повышенную компенсацию, нужно решить, на сколько увеличится налоговая нагрузка на нефтяников Евгений Разумный / Ведомости

Нефтяникам придется подождать дополнительной компенсации потерь, которые они несут из-за невыгодных для них поставок топлива на внутренний рынок, – чиновники еще должны решить, как компенсировать хотя бы часть потерь бюджета. Проект необходимых для этого поправок в Налоговый кодекс Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести в правительство до 22 апреля, говорилось в протоколе первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Но отвечающий за них Минфин пока этого не сделал, рассказали «Ведомостям» четыре чиновника и сотрудник нефтегазовой компании. Эти поправки должны повысить НДПИ на нефть и ввести акциз на средние дистилляты и мазут.

Поставлять топливо на внутренний рынок в 2019 г. стало невыгодно из-за сочетания нескольких факторов: налоговый маневр (повышение НДПИ и снижение пошлины на нефть) привел к росту стоимости сырья для НПЗ, выросли акцизы, а правительство обязало нефтяников не повышать внутренние цены на бензин и дизельное топливо. На АЗС в январе они поднялись лишь на 1,7% в связи с повышением НДС, а в феврале – апреле – на уровень инфляции. Компенсацию нефтяники получали с начала этого года – бюджет возмещает им 60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней – 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. для дизельного топлива. Но условия показались нефтяникам невыгодными – зимой были периоды, когда это они доплачивали бюджету, так как внутренние цены были выгоднее внешних. И правительство согласилось пересмотреть механизм компенсации, говорил Козак: опустить фиксированные цены до 51 000 и 46 000 руб. за 1 т бензина и дизельного топлива соответственно. В апреле Минфин оценивал, что в этом году на компенсацию нефтяникам придется потратить с учетом нового механизма до 450 млрд руб., а в 2020 г. – и вовсе 1,7 трлн руб.