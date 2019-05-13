«Роснефть» не будет строить гигантский нефтехимический комплекс на Дальнем Востоке

Евгений Разумный / Ведомости

«Мы рассчитываем, что ближе к осени, я думаю, окончательно определимся с конфигурацией ВНХК [Восточного нефтехимического комплекса]», – говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в марте прошлого года. Спустя год и два месяца компания определилась. «Роснефть» исключила ВНХК из инвестиционной программы, это связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли, заявил 13 мая первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

«ВНХК был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы, – указал топ-менеджер. – И сегодня из-за реализации налогового маневра он не является рентабельным. И он был снят, исключен из инвестпрограммы компании». На какой срок рассчитана инвестпрограмма и окончательное ли решение об отказе от ВНХК, Федоров не сказал.

«Это решение, по сути, приняли за нас, оно вытекает из принятой фискальной политики. При таких обстоятельствах проект [ВНХК] не является рентабельным, – заявил представитель «Роснефти». – Мы старались его сохранить, но это невозможно».

ВНХК – нефтехимический комплекс, который предполагалось построить в Приморском крае. Планировалось построить три очереди по переработке нефти общей мощностью 12 млн т в год и линию по производству нефтехимической продукции мощностью 3,4 млн т в год. Последние оценки проекта строительства ВНХК – 1,3 трлн руб., рассказывали два собеседника «Ведомостей» осенью прошлого года.

«В 2015 г. «Роснефть» оценивала, что рентабельность производства составит выше 20%, но к концу 2018 г. рентабельность проекта была пересчитана и снижена до 15% по EBITDA», – говорит человек, видевший технико-экономическое обоснование проекта. «Даже последний проект ВНХК был сырой. Не проработаны схемы поставки сырья, а также поставки продукции на внешние рынки, не решен вопрос с обеспечением предприятия газом», – сказал федеральный чиновник.

В прошлом году «Роснефть» активно вела переговоры с ExxonMobil об участии последней в проекте строительства ВНХК, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к участникам переговоров, и два высокопоставленных чиновника. Среди рассматриваемых возможностей – передать ExxonMobil более 50% в проекте строительства ВНХК в обмен на соразмерные инвестиции, говорили два из них.

Но в итоге переговоры заглохли, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов госкомпании. По его данным, «Роснефть» несколько лет говорила об участии то одних партнеров, то других, но в итоге никаких результатов в привлечении иностранного финансирования не достигла.

В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Дальнего Востока, заявлял: «ВНХК будет строиться, там закончен проект, в ближайшее время он должен пройти экспертизу. Мы тоже будем разрабатывать план государственного участия в поддержке этого проекта». Проект поступил в Минэнерго в начале года, говорил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник, но движения по нему с тех пор не было.

Представитель Трутнева отметил, что официальных сообщений о прекращении проекта ВНХК в аппарате Трутнева от «Роснефти» не получали. Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Нужен или нет ВНХК – вопрос риторический, все будет зависеть, удастся ли продать продукцию ВНХК в Китай или на рынок АТР», – рассуждает аналитик АКРА Василий Танурков. По его словам, при сегодняшних ценах проект не отличается высокой рентабельностью. Кроме того, для работы ВНХК нужно было бы расширить мощность трубы «Транснефти» ВСТО, говорит Танурков. В проекте расширения ВСТО «Транснефть» учла до 12 млн т нефти для ВНХК, отвод от предприятия до трубы должна строить «Роснефть», считает монополия. При нынешней налоговой политике в нефтепереработке действительно лучше не строить ВНХК, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Компании лучше увеличивать инвестиции в добычу нефти, где рентабельность выше.

Создание новых мощностей в области нефтепереработки в условиях налогового маневра и отсутствия понимания относительно либерализации локального рынка нефтепродуктов было бы рискованной инвестицией, считает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. «У «Роснефти» менее 10% консолидированной EBITDA приходится на сегмент переработки и сбыта. Так что ВНХК вряд ли помог бы существенно увеличить долю нефтепереработки в консолидированных результатах компании, но внес бы существенный вклад в рост долговой нагрузки», – говорит Перевезенцев. Необходимость увеличения мощностей нефтехимии на фоне роста производства полиэтилена и полипропилена в США, Китае и на Ближнем Востоке также не вполне очевидна. Отказ от этого проекта позволит компании сфокусироваться на сегменте добычи, где у нее существенные конкурентные преимущества в виде низких затрат и налоговых льгот, считает Перевезенцев.