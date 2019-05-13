«Росатому» пришлось дважды переделывать фундамент под первым энергоблоком турецкой АЭС

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«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря Abaca Press / TASS

В июле прошлого года Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) обнаружило трещины в залитом бетоном фундаменте АЭС «Аккую», которую строит принадлежащая «Росатому» «Аккую нуклеар», сообщил РБК со ссылкой на турецкое издание Haberturk. По данным турецкого издания, зона фундамента была разделена на участки, в которые залили бетон. Однако на некоторых из них, как позднее обнаружило ТАЕК, появились трещины. Проблемные участки фундамента были сломаны, бетон перезалили. После этого регулятор вновь нашел трещины, и компании вновь пришлось переделывать конструкцию. Сейчас работы по заливке фундамента, на котором будет расположен реактор, завершены, пишет Haberturk.

«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда Путин высказал надежду, что проект будет завершен в 2023 г. «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электричестве. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд.