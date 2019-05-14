Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: «Роснефть» оценила Европу

«Роснефть» вновь развернула поставки на Европу

Во второй половине прошлого года госкомпания отдавала приоритет азиатскому рынку

«Роснефть» в III и IV кварталах 2018 г. впервые в своей истории поставила в Азию больше нефти, чем в Европу. Но в I квартале 2019 г. ситуация вновь изменилась: «Роснефть» на 8% до 16 млн т увеличила поставки нефти в Европу, при этом снизила поставки в страны АТР на 1,24% до 15,9 млн т, сообщила госкомпания.

Почему «Роснефть» вновь отдала предпочтение европейскому рынку в ущерб азиатскому и планирует ли она снова увеличивать поставки нефти в Азию, представитель госкомпании говорить не стал.

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