Производители и потребители электроэнергии согласны: договоры о предоставлении мощности можно разрывать

Но они спорят о том, можно ли разрывать уже заключенные договоры

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Договоры о предоставлении мощности введены для привлечения инвестиций в модернизацию энергетики Андрей Гордеев / Ведомости

«Сообщество потребителей энергии» и «Совет производителей электроэнергии» предложили дать возможность расторгать договоры о предоставлении мощности (ДПМ), если производители электроэнергии срывают сроки ее поставки. Возможные основания для расторжения договоров обсуждали 18 апреля на совещании в Минэнерго. В нем принимали участие представители обеих ассоциаций, а также регулятора – «Совета рынка», сообщили «Ведомостям» два участника совещания и подтвердили в министерстве. Ассоциации направили свои предложения в Минэнерго, «Ведомости» ознакомились с письмами.

Договоры о предоставлении мощности введены для привлечения инвестиций в модернизацию энергетики. Они гарантируют инвесторам, строящим новые станции или модернизирующим имеющиеся, возврат средств с установленной доходностью в течение 10 или 15 лет соответственно. По первой программе в 2007–2018 гг. было построено более 30 ГВт новых мощностей на 1,3 трлн руб. В 2019 г. стартовала новая программа ДПМ, предусматривающая модернизацию примерно 40 ГВт мощностей на 2 трлн руб. Система предусматривает существенные штрафы для тех, кто не может вовремя ввести электростанции. Но расторгнуть ДПМ можно только по согласованию сторон или в случае ликвидации компании-поставщика. Это раздражает промышленных потребителей, которые оплачивают и затраты на строительство новых станций, и гарантированную доходность генерирующих компаний. В январе 2019 г. вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго разработать список оснований для расторжения договоров.