«Фосагро» завершила квартал с рекордными показателями

Новая стратегия «Фосагро» предполагает увеличение к 2025 г. производства фосфорных удобрений на 27,8% Евгений Разумный / Ведомости

«Фосагро», крупнейший в России производитель фосфорных удобрений, отчиталась за I квартал 2019 г. EBITDA «Фосагро» выросла до $375 млн, что на 73% больше, чем в I квартале 2018 г., и на 25,6% выше показателя предыдущего квартала. Выручка «Фосагро» за I квартал 2019 г. составила $1,1 млрд – это на 32% больше, чем в I квартале 2018 г., и на 18,7% больше предыдущего квартала.

Чистая прибыль за три первых месяца 2019 г. составила $205 млн, это на 115% больше, чем в I квартале прошлого года, и на 66,8% – чем в предыдущем квартале.

«Фосагро» продемонстрировала отличные результаты, несмотря на непростую рыночную ситуацию: неподходящая для сельскохозяйственных работ погода в США привела к снижению спроса на удобрения в I квартале текущего года, увеличению их запасов и, как следствие, снижению цен на 6%, приводятся в сообщении «Фосагро» слова ее генерального директора Андрея Гурьева. Хорошие результаты на фоне слабого рынка свидетельствуют, что у компании правильная производственная и сбытовая стратегия, считает Гурьев.

Новая стратегия «Фосагро» предполагает увеличение к 2025 г. производства фосфорных удобрений на 27,8%, с 9 млн т по итогам в 2018 г. до 11,5 млн т. Речь идет об увеличении поставок именно удобрений собственного производства, подчеркнул представитель компании. Крупных инвестиций компания в ближайшее время не планирует: основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительство производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены. В общей сложности компания направила на них около 65 млрд руб. Единственный проект, который еще не закончен, – увеличение производственных мощностей «Метахима» (находится в Ленинградской области) со 150 000 до 1 млн т в год. Инвестиции в проект оцениваются в 25 млрд руб. Дальнейшего увеличения производства «Фосагро» рассчитывает достичь без строительства новых заводов – за счет оптимизации технологических процессов и цифровых решений.

Последние пять лет компания ежегодно инвестировала в развитие существующих и строительство новых мощностей в России $500 млн, или 50–60% EBITDA, напомнил Андрей Гурьев (его слова передал представитель): «Теперь эти инвестиции окупаются, компания демонстрирует стабильное увеличение рентабельности и денежного потока благодаря повышению производительности и эффективности производства».

Рентабельность по EBITDA «Фосагро» в I квартале 2019 г. составила 34%. Годом ранее этот показатель был на 8 процентных пунктов ниже.

Положительный эффект оказал и слабый рубль, считают в компании: цены на продукцию компании на зарубежных рынках выражены в долларах, а затраты – в рублях.

На результатах «Фосагро» сказалось несколько факторов: и рост продаж (на 5,2% в годовом сравнении), и изменение продуктовой линейки, и более благоприятная ценовая конъюнктура, рассуждает аналитик «Атона» Андрей Лобазов: «Но из-за отрицательной динамики цен «Фосагро» будет трудно повторить такой результат во II квартале».

В самой компании настроены более оптимистично: рыночная конъюнктура будет улучшаться с началом высокого сезона в Латинской Америке, что позволит реэкспортировать накопленные в США запасы удобрений, говорится в отчете «Фосагро».

В 2018 г. «Фосагро» произвела 9 млн т комплексных фосфорных удобрений. Это более половины российского производства фосфорных удобрений.