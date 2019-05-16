Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Мордашов взял «Ленту» под контроль

Алексей Мордашов собрал контрольный пакет «Ленты»

Выкуп бумаг у миноритариев продлен до 4 июня

«Севергрупп» Алексея Мордашова получила контроль в ритейлере «Лента» – компания сообщила, что ее доля превысила 50%.

«Севергрупп» 30 апреля завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). После этого компания Мордашова объявила, что на тех же условиях готова выкупить доли и миноритариев ритейлера. 1 глобальная депозитарная расписка «Ленты» оценена в $3,6, 1 акция – в $18. Это предложение должно было действовать до 21 мая. Но так как доля «Севергрупп» в «Ленте» в результате покупок акций у миноритариев преодолела 50%, теперь программа выкупа бумаг будет действовать до 4 июня, сообщили «Лента» и «Севергрупп».

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