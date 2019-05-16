Крупнейший независимый нефтепереработчик прекратил работу
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Антипинский НПЗ в Тюменской области (способен перерабатывать до 9 млн т нефти в год) не будет получать нефть в мае, поставки на него прекращены, сообщила «Транснефть» утром в четверг. А вечером Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) сообщила, что приостановила допуск завода к участию в торгах «в связи с неисполнением обязательств в качестве продавца». Компания заключила в апреле несколько сделок, обязавшись продать 1020 т дизтоплива ($728 407), и не исполнила их, следует из данных биржи.
C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива. А с мая предприятие было выведено из эксплуатации полностью, говорят чиновник, контрагент предприятия и собеседник, близкий к одному из кредиторов. «В апреле у компании почти полностью иссяк оборотный капитал, не на что было закупать нефть», – говорят два собеседника «Ведомостей».
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