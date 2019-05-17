Белоруссия прекратила транзит российской нефти на Украину

Максим Стулов / Ведомости

«Транзитные прокачки [нефти] в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены», – сообщил «Белнефтехим». У Украины нет свободных резервуаров, чтобы принять загрязненную хлорорганикой нефть, объяснила белорусская компания.

Остановка с 17 по 20 мая согласована и не является экстренной, уточняет представитель «Транснефти».

«Укртранснафта» возобновит транзит нефти через свою территорию 20 мая, в соответствии с графиком, говорится в сообщении компании в Facebook.

По его словам, венгерская Mol, принимающая нефть, а также все страны и компании-транзитеры договорились об остановке еще в начале недели в Братиславе. Транзит нефти в сторону Польши по-прежнему не осуществляется, пишет «Белнефтехим».

Загрязненная хлором российская нефть попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля по трубопроводу «Дружба». Допустимые нормы содержания хлорорганики были превышены в несколько десятков раз. По ГОСТу в нефти допускается содержание дихлорэтана на 10 ppm (10 миллионных процента), а в загрязненной нефти оно превышало в среднем 15–180 ppm, а сперва и вовсе 300 ppm. После этого основные страны-транзитеры – Белоруссия, Польша, Украина, Словакия – приостановили прокачку нефти по «Дружбе». После переговоров с российской «Транснефтью» они решили, что очистят трубу от загрязненной нефти, слив ее в резервуары.

Трубопровод «Дружба» разветвляется возле белорусского Мозыря на северную и южную ветку. По северной нефть идет в сторону Польши, которая прекратила прокачку российской нефти в конце апреля и до сих пор не возобновила ее. По южной части трубы российская нефть идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. Украина приостановила прокачку по «Дружбе» 25 апреля и возобновила 11 мая после переговоров с «Транснефтью» и другими странами-транзитерами. Теперь для российской нефти закрыт и этот трубопроводный маршрут в Европу.

Вывезти нефть из России в Европу можно и морскими путями – через порты в Приморске и Новороссийске. Идущие к ним трубопроводы не были загрязнены хлором, в отличие от трубы на Усть-Лугу.

Чтобы прокачать нефть в Европу, достаточно одного Приморска, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: его мощность – 60 млн т, но в прошлом году перевалка нефти там составила всего 38,5 млн т. Новороссийский порт (без учета терминала в Южной Озерейке) может перевалить до 50 млн т, в прошлом году он был загружен на 55%, говорит Бурмистров. Конечно, перераспределение потоков на Приморск увеличит транспортные затраты нефтяных компаний, но ненамного, считает он.

Мощность «Дружбы» – около 60 млн т нефти в год. В прошлом году по этой трубе Россия, по ее данным, прокачала через Белоруссию 48,9 млн т, а по данным белорусской «Гомельтранснефть Дружба» – 58,5 млн т. Даже после нормализации ситуации пропускная способность «Дружбы» в этом году может не превысить 40 млн т, говорил ранее представитель «Гомельтранснефть Дружба».