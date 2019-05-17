На проблемный Антипинский НПЗ нашелся претендент

«Антипинский НПЗ»

В пятницу, 17 мая, компания «Сибнефтегазпереработка» заявила о готовности купить Антипинский НПЗ (входит в New Stream Дмитрия Мазурова) вместе с долгом за собственные и «привлеченные у европейских партнеров деньги», следует из письма гендиректора этой компании Ильи Гилева президенту Сбербанка Герману Грефу. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил заместитель Гилева Александр Браун.

«Сибнефтегазпереработка» на 50% принадлежит Алексею Щуровскому, члену совета директоров Антипинского НПЗ, и была зарегистрирована в начале 2018 г. с уставным капиталом 100 000 руб. Щуровский был бенефициаром Антипинского НПЗ – владел ООО «Юником» (до 2010 г., потом компания перестала существовать), а та была с 2006 по 2007 г. владельцем ООО «Газтранссервис», акционера Антипинского НПЗ с 2005 по 2011 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Кроме того, Щуровский через две свои структуры владеет 8,3% в Интерпромбанке, где нынешним акционерам Антипинского НПЗ косвенно принадлежит небольшой пакет (0,0062%, по данным на 15 апреля). Остальные два совладельца «Сибнефтегазпереработки» – гендиректор Гилев и Виталий Никофоров, 30 и 20% соответственно. Щуровский также руководил несколькими компаниями Владимира Калашникова (с 2008 по 2018 г. входил в совет директоров Антипинского НПЗ), бывшего советника мэра Москвы Сергея Собянина, писал РБК в 2016 г.

Гилев уверяет, что «Сибнефтегазпереработка» готова купить Антипинский НПЗ вместе с нефтегазовыми месторождениями и это позволит избежать банкротства предприятия.

10 млрд руб. столько Антипинский НПЗ получил от Сбербанка в 2018 г. на пополнение оборотного капитала. Перебои с работой Антипинского НПЗ начались в конце прошлого года. Несколько дней в декабре завод не смог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторные топлива. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года. Если в прошлом году Сбербанк пришел на помощь, то в текущем этого не произошло, и предприятие пришлось остановить. В апреле у компании почти полностью иссяк оборотный капитал, не на что было закупать нефть, говорят два собеседника «Ведомостей», близкие к кредиторам и предприятию.

«Сибнефтегазпереработка» намерена в течение трех лет погасить кредиты, а процесс выкупа будет проходить под контролем Сбербанка. При этом банку удастся избежать потерь, которые претендент на актив оценивает в 150 млрд руб., так как «при банкротстве предприятия продаются с существенным дисконтом», пишет Гилев.

«Банкротство – длительный процесс, – признает Браун. – На НПЗ он будет длиться не менее 3–4 лет, так как объект крупный, кредиторов несколько. При этом нефтяные компании не дадут банкроту ни тонны нефти, а нам и нашим партнерам интересен работающий актив».

«Сбербанк готов рассматривать любые предложения об урегулировании задолженности Антипинского НПЗ при условии, что обращение подкреплено должными финансовыми ресурсами», – говорит представитель банка. Получал ли нынешний владелец предприятия New Stream предложение «Сибнефтегазпереработки» о продаже, представитель завода не сказал. Человек, знакомый с кредиторами New Stream, отметил, что эта компания уже практически не является стороной переговоров, поскольку все имущество Антипинского НПЗ заложено в банках по кредитам более чем на $1,75 млрд. Кроме Сбербанка, кредитор завода – ВТБ, его представитель на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Браун считает, что Антипинский НПЗ, способный перерабатывать до 9 млн т нефти в год, вместе с общим долгом в 121,2 млрд руб. (на конец 2017 г.) может стоить $150–200 млн: «Предприятие хорошее, но его делает убыточным большая долговая нагрузка». «Вокруг Антипинского НПЗ развернулись нешуточные страсти: периодически приходят люди – то близкие к менеджменту, то к акционерам, то к кредиторам – и предлагают различные схемы выхода из сложившейся ситуации», – отмечает собеседник, близкий к одному из кредиторов НПЗ. По его словам, новые интересанты предлагают списать до 20% долгов.

«Предприятие прибыльное, но прибыли не хватает, чтобы возвращать долги, – подтверждает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. – Компания сильно пострадала при первом налоговом маневре, когда правительство ввело пошлину на темные нефтепродукты». Если есть возможность найти дешевые деньги и выплатить долги, то завод привлекательный, считает он.

«Большинство НПЗ в России принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, и нефтепереработка может кросс-субсидироваться за счет нефтедобычи, в то время как независимые НПЗ могут рассчитывать только на себя», – объясняет старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Найти покупателя на независимый завод, которому еще нужно и долги обслуживать, будет непросто, считает он. Антипинским заводом интересовался «Лукойл», писал РБК (это опровергал его президент Вагит Алекперов), а также азербайджанская SOCAR, говорили «Ведомостям» два собеседника, близкие к кредитору и возможному покупателю.