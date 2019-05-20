«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы

Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: «Газпром» и «Ренова» не объединяют активы

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Т Плюс

«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.

Компании с весны 2018 г. ведут переговоры о слиянии активов. Осенью прошлого года принадлежащий «Газпром энергохолдингу» «Центрэнергохолдинг» заказал PwC оценку «Т плюса». В конце года «Газпром энергохолдинг» подписал акт выполненных работ с PwC, как и было положено по нашему графику и договору, рассказал Федоров.