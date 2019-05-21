Суд поддержал второй иск структуры UC Rusal об аварии на Березовской ГРЭС

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Ilya Naymushin / REUTERS

Во вторник Арбитражный суд Москвы поддержал иск Новокузнецкого алюминиевого завода («дочка» UC Rusal – «Русал Новокузнецк») к «Юнипро» (входит в немецкую Uniper), «Системному оператору», «Совету рынка» и принадлежащему ему Администратору торговой системы. Завод требовал расторжения договора о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и выплату 24 млн руб. неосновательного обогащения, сообщил представитель «Юнипро» и подтвердили еще три участника процесса.

Претензии завода связаны с аварией на третьем энергоблоке принадлежащей «Юнипро» Березовской ГРЭС. Блок мощностью 800 МВт был построен по ДПМ и введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Но проработал он недолго. В феврале 2016 г. на станции случился пожар, повредивший энергоблок.