Новый этап торговой войны США и Китая может привести к падению цен на сырье
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В начале мая торговая война США и Китая разгорелась с новой силой. Президент США Дональд Трамп грозит Си Цзиньпину введением 25%-ной пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $500 млрд, т. е. практически на весь китайский импорт в США. 10 мая уже вступили в силу 10%-ные пошлины на товары из Китая стоимостью $200 млрд в год. Следом, 11 мая, Трамп дал указание начать процесс повышения таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд. Пекин ответил введением пошлин в размере 5–25% на импорт из США стоимостью $60 млрд. Они начнут действовать с 1 июня.
Мировые рынки остро отреагировали на обострение противостояния двух крупных экономик. Эскалация торговой войны привела к падению китайского фондового рынка, курса юаня, цены на нефть опускались ниже $70 за баррель в начале мая. Российский рынок также негативно отреагировал на китайско-американский конфликт: индекс Московской биржи снижался, рубль дешевел по отношению к евро и доллару.
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