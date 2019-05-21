Что мы будем есть вместо мяса в 2035 году

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Патрик Браун, ученый-медик Robyn Beck / AF

Это выглядит, пахнет, выделяет жир и шкварчит при жарке на гриле, как настоящая говядина. На вкус – как обычная котлета для гамбургера, уверяют те, кто попробовал. Но сделана она из растений. Инвесторы верят: наши дети будут есть именно такое «мясо», а не куски убитых животных. Наступление на мясоедов идет полным ходом в США, где средний житель поглощает по три гамбургера в неделю. Крупнейшие игроки – Impossible Foods из Кремниевой долины и Beyond Meat из Лос-Анджелеса.

Прежде их пути не пересекались. Beyond Meat поставляет свои котлеты для гамбургеров в 30 000 американских супермаркетов. Impossible Foods выбрала более хитрую стратегию. Ее «мясо» изначально позиционировалось как элитная еда, которую можно отведать только в ресторанах. Это вызывало интерес к продукту. А когда цену на него снизили и стали продавать в заведениях попроще, спрос был обеспечен.

Сейчас в сети бургерных White Castle слайдер-бургер с «поддельной» котлетой стоит $1,99. Это дороже, чем из настоящей говядины ($0,71), но сравнимо с куриной ($1,56). У компании появился и сверхкрупный заказчик – Burger King. Пока бургеры продаются экспериментально в 59 ресторанах Сент-Луиса (Миссури) по цене чуть выше обычных. Если все пойдет как надо, они в конце года появятся в Burger King по всей Америке, а Impossible Foods удвоит количество ресторанов с нынешних 6000.

Не отстает и Европа. Nestle с McDonald’s начали эксперимент с бургером с «поддельным» мясом и сейчас налаживают поставки в европейские магазины. К концу года Nestle обещает начать экспансию в США. Тем временем Impossible Foods наращивает объем производства «немяса» до 1 млн т в месяц, объявляет о выходе нового продукта – сосисок, которые не отличить от сделанных из мяса, и готовится продавать их в магазинах. А Beyond Meat, наоборот, думает о завоевании ресторанов.

Похоже, к концу года на американском рынке столкнутся лбами компании, которые обещают изменить мир. Тогда-то и выяснится, чье мясо мяснее и смогут ли растения вытеснить коров из пищевой цепочки. От лица всех участвующих в гонке Патрик Браун, основатель и гендиректор Impossible Foods, а также известный ученый, заявил в журнале VegNews: «Мы хотим заменить животных как источник пищи к 2035 г.».