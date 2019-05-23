Россияне стали пить кофе вне дома чаще итальянцев и французов

Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Кофе модно пить не дома

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Кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общественного питания и его потребление растет Евгений Разумный / Ведомости

Кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общественного питания и его потребление растет, говорится в исследовании The NPD Group. В России теперь кофе вне дома пьют даже чаще, чем в Италии и во Франции. Изменилось и место покупки кофе: если раньше его преимущественно заказывали в кофейнях, кафе и ресторанах в завершение ужина, то теперь его пьют в фастфуде, стритфуде, рознице и столовых. За последний год – с апреля 2018 г. по март 2019 г. – больше половины заказов – 52% – пришлось на фастфуд. За аналогичный период 2017–2018 гг. этот показатель составлял 48%.

Рост потребления кофе зафиксировал и Romir Household Scan Panel: за 2018 г. в сегменте ресторанов быстрого обслуживания количество покупок выросло на четверть и превысило 78 000.