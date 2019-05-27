Чиновники не послушались участников рынка электроэнергетики

Сергей Портер / Ведомости

Минэнерго не прислушалось к предложениям потребителей и производителей электроэнергии, которые предложили новые основания для расторжения договоров о предоставлении мощности (ДПМ). В министерстве по-прежнему считают, что договоры можно расторгать: по соглашению сторон, или если одна из сторон исключена из числа субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), или если генерирующий объект исключен из перечня правительства на модернизацию.

Эти причины перечислены в проекте постановления правительства, подготовленном Минэнерго и размещенном в понедельник на regulation.gov.ru.

Договоры о предоставлении мощности появились для того, чтобы привлечь инвестиции в модернизацию энергетики. Они гарантируют инвесторам, строящим новые станции или модернизирующим старые, возврат средств с установленной доходностью. По первой программе в 2007–2018 гг. было построено более 30 ГВт новых мощностей на 1,3 трлн руб.

В 2019 г. стартовала новая программа ДПМ, предусматривающая модернизацию примерно 40 ГВт мощностей на 2 трлн руб. Для тех, кто не может вовремя ввести электростанции, система предусматривает существенные штрафы, но не дает возможности расторгнуть договор. Это раздражает промышленных потребителей, которые оплачивают и затраты на строительство новых станций, и гарантированную доходность генерирующих компаний. В январе 2019 г. вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго разработать список оснований для расторжения договоров.

Сообщество потребителей энергии и Совет производителей электроэнергии направили в Минэнерго собственные предложения об основаниях для расторжения договоров.

Потребители энергии предлагали расторгать ДПМ, если энергетики более года не поставляли мощность, оборудование не работает после ввода, а также если станция в течение двух лет поставляла менее 30% от заявленной мощности или загружалась менее чем на 30% норматива. Эти требования потребители предлагали распространить ретроспективно и на уже введенные мощности.

Совет производителей электроэнергии согласился с такими причинами для расторжения ДПМ, – но только тех ДПМ, которые будут заключены уже после принятия правил расторжения. По мнению ассоциации, новые договоры можно расторгать при просрочке на три года ввода оборудования (а штрафы за просрочку должны быть уменьшены) или его консервации в процессе модернизации на срок более шести месяцев.

В проекте постановлении правительства ни один из этих критериев не учтен. Перечисленные Минэнерго причины уже предусмотрены договорами и регламентами энергетического рынка и не дают ничего нового, говорит заместитель директора Сообщества потребителей энергии Валерий Дзюбенко: «Проблема отсутствия ответственности за низкое качество строительства и эксплуатации энергоблоков проектом не решается. По форме проект выглядит как исполнение поручения [Козака], но по сути это профанация».

Совет производителей энергии считает, что предложение Минэнерго отвечает «задачам государства по созданию и защите механизмов привлечения и возврата инвестиций в электроэнергетику», сказал представитель ассоциации. Он считает важным «не допустить появления надуманных и избыточных оснований для расторжения ДМП, так как это негативно скажется на инвестиционной привлекательности отрасли и будет иметь негативное системное значение для стабильности» энергорынка.

Чтобы оценить предложенные Минэнерго критерии, важны основания, по которым стороны могут быть исключены из числа субъектов ОРЭМ или генерирующий объект исключен из перечня правительства, рассуждает аналитик Moody’s Юлия Прибыткова. Возможность расторжения по соглашению сторон, продолжает она, может освободить генератора от штрафов в случае существенной просрочки сдачи объекта, а потребителей от платы за непоставленную мощность.

Представитель Минэнерго не ответил на запрос «Ведомостей».