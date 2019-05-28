Рост цен на бензин сдержать не удалось

Сильнее всего цена бензина поднялась в Туве Максим Стулов / Ведомости

Бензин подорожал во всех округах России, кроме Дальнего Востока, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, в среднем рост составил 3 коп.

Сильнее всего цена бензина поднялась в Туве – на 0,93–1,17 руб. за литр, а также в Ненецком автономном округе, Коми, Калмыкии, Астраханской области – на 25 коп. А вот в Тверской области Аи-95 подешевел на 4 коп.

Средняя цена летнего дизельного топлива на заправках России снизилась за неделю на 6 коп. В Татарстане летнее дизтопливо за семь дней подешевело на 50 коп., в Удмуртии и Чувашии – на 61 коп., в Кабардино-Балкарии – на 67 коп., в Кировской области – на 1,02 руб.

Рост цен на бензин в России связан в первую очередь с договоренностями нефтяников с правительством – они корректируют цену на инфляцию, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В мае сложилась ситуация, когда оптовые цены начали расти из-за нехватки топлива на внутреннем рынке, объясняет он, но на рознице это не отразилось – никто из нефтяников не вышел из соглашения, все держат цену. Именно это привело к тому, что рентабельность независимых АЗС за май снизилась до критической – 4–6%. Баженов считает, что, после того как Федеральная антимонопольная служба выдала предписания увеличить поставки на внутренний рынок, оптовые цены прекратили рост.

С 15 по 22 мая «Роснефть» и «Газпром нефть» не полностью исполнили предписания правительства, писала ФАС: они увеличили поставки на внутренний рынок к маю 2017 г. менее чем на 2%. Компании это опровергли. ФАС также писала в протоколе заседания биржевого комитета, что нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт в ущерб внутреннему рынку. Служба выдала предписание нефтяным компаниям исправить недочет: обеспечить увеличение поставок бензина на внутренний рынок за счет экспортных поставок и увеличить производство.

На прошлой неделе бензин Аи-92 подорожал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 11%, цена достигла 50 300 руб. за тонну, Аи-95 – на 10%, цена достигла 52 300 руб. за тонну.

«Резкий рост биржевых цен на моторные топлива на внутреннем рынке связан с увеличением спроса и снижением производства из-за весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах», – писал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша курирующему отрасль вице-премьеру Дмитрию Козаку 20 мая.