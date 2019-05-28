Бизнес / ТЭК

Рост цен на бензин сдержать не удалось

Владельцы независимых НПЗ опасаются обострения ситуации

Бензин подорожал во всех округах России, кроме Дальнего Востока, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, в среднем рост составил 3 коп.

Сильнее всего цена бензина поднялась в Туве – на 0,93–1,17 руб. за литр, а также в Ненецком автономном округе, Коми, Калмыкии, Астраханской области – на 25 коп. А вот в Тверской области Аи-95 подешевел на 4 коп.

Средняя цена летнего дизельного топлива на заправках России снизилась за неделю на 6 коп. В Татарстане летнее дизтопливо за семь дней подешевело на 50 коп., в Удмуртии и Чувашии – на 61 коп., в Кабардино-Балкарии – на 67 коп., в Кировской области – на 1,02 руб.

Рост цен на бензин в России связан в первую очередь с договоренностями нефтяников с правительством – они корректируют цену на инфляцию, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В мае сложилась ситуация, когда оптовые цены начали расти из-за нехватки топлива на внутреннем рынке, объясняет он, но на рознице это не отразилось – никто из нефтяников не вышел из соглашения, все держат цену. Именно это привело к тому, что рентабельность независимых АЗС за май снизилась до критической – 4–6%. Баженов считает, что, после того как Федеральная антимонопольная служба выдала предписания увеличить поставки на внутренний рынок, оптовые цены прекратили рост.

С 15 по 22 мая «Роснефть» и «Газпром нефть» не полностью исполнили предписания правительства, писала ФАС: они увеличили поставки на внутренний рынок к маю 2017 г. менее чем на 2%. Компании это опровергли. ФАС также писала в протоколе заседания биржевого комитета, что нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт в ущерб внутреннему рынку. Служба выдала предписание нефтяным компаниям исправить недочет: обеспечить увеличение поставок бензина на внутренний рынок за счет экспортных поставок и увеличить производство.

На прошлой неделе бензин Аи-92 подорожал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 11%, цена достигла 50 300 руб. за тонну, Аи-95 – на 10%, цена достигла 52 300 руб. за тонну.

«Резкий рост биржевых цен на моторные топлива на внутреннем рынке связан с увеличением спроса и снижением производства из-за весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах», – писал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша курирующему отрасль вице-премьеру Дмитрию Козаку 20 мая.

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