Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: «Магнит» доставляет

«Магнит» запустил доставку из магазинов в Москве, Казани и Краснодаре

Обработкой заказов занимаются его партнеры

Второй по выручке ритейлер в России, «Магнит», сообщил, что начал доставлять продукты из пяти супермаркетов в Краснодаре – в этом городе у него головной офис. Обработкой заказов занимается местный сервис Broniboy, который, судя по сайту, специализируется на доставке еды из кафе и ресторанов.

Супермаркеты «Магнит семейный» больше по площади, чем основной для ритейлера формат – магазин у дома. Площадь супермаркета – около 4300 кв. м, а магазина у дома – около 480 кв. м.

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