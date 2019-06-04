«Северсталь» запустит торговую онлайн-площадку по подбору стройматериалов

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Евгений Разумный / Ведомости

В 2019 г. «Северсталь» Алексея Мордашова планирует запустить маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства, рассказал представитель компании.

Специально созданное управление по развитию цифровых бизнесов займется разработкой платформенных решений, онлайн-продуктов и сервисов, нацеленных на конечных потребителей продукции «Северстали», пояснил директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам компании Андрей Лаптев. В разработке находится, например, проект маркетплейса по подбору стройматериалов и разработке архитектурных решений на основе металлоконструкций. Это обеспечит производителю стали глубокое понимание потребителей и дополнительные сервисы и каналы продаж для целевых сегментов, в том числе в сферах строительства и строительных материалов, добавил Лаптев. На строительство приходится 77% потребления стали в России (данные Deloitte).